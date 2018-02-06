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Гособвинение запросит новый срок для Цыбко 15 февраляСегодня в 17:25

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Начинаются прения сторон.

15 февраля в Челябинском облсуде состоятся прения сторон по делу ранее осужденного экс-сенатора Константина Цыбко.

"Заседание начнется в 10.00. Первой будет выступать сторона обвинения", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Евгения Нациевская.

Цыбко был признан виновным во взяточничестве в августе 2017 года. Он получил 9 лет колонии строгого режима и штраф в 70 миллионов рублей. Экс-сенатор обжаловал приговор. Суд начал рассматривать апелляцию в октябре.

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