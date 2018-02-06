Водителю мусоровоза грозит 5 лет колонии за сбитого в Сургуте первоклассникаСегодня в 18:03
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Возбуждено уголовное дело.
В Сургуте в отношении водителя мусоровоза, сбившего насмерть первоклассника, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть" (ч.3 ст.264 УК РФ). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе югорского СУ СКР.
Трагедия произошла утром 6 февраля на улице Энергетиков. 8-летний ребенок попал под колеса грузовика в районе дома №5.
Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
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