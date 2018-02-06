На 2 года.

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор водителю автобуса, насмерть сбившему пожилую женщину. 48-летний мужчина проведет два года в колонии-поселения. Еще 2,5 года он не сможет работать водителем. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края

Кроме того, суд обязал перевозчика выплатить родственникам погибшей 1 миллион рублей моральной компенсации.

Инцидент произошел в сентябре 2017 года. Водитель пошел на обгон конкурирующего автобуса, выехал на трамвайные пути, где и сбил пешехода. Пенсионерка получила множественные переломы, позднее она скончалась в больнице.

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