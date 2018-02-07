Его поймали спустя 3 месяца.

29-летнего жителя Тазовского района заподозрили в избиении до смерти женщины. Он задержан.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено еще в начале ноября 2017 года. В заброшенном доме на отшибе поселка Тазовский мужчина повздорил с 33-летней женщине. Он нанес ей множество ударов кулаками и ногами и ушел, оставив ее одну.

Через три дня подозреваемый вернулся в дом и обнаружил, что женщина скончалась. Он вынес труп на улицу, где его занесло снегом.

Вскоре убитую начали искать. В ходе розыскных мероприятий полицейские вышли на подозреваемого. Он дал признательные показания и показал, где спрятал труп.

Решается вопрос об аресте злоумышленника.