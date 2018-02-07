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В Троицке многодетная мать задушила младенца пуповинойСегодня в 11:10

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Решив, что он не нужен.

В отношении 34-летней жительницы Троицка возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Тело мальчика обнаружили 3 февраля в сарае. Изначально следователи не обнаружили следов насильственной смерти. Сама женщина утверждала, что мальчик родился мертвым. Однако накануне стали известны результаты экспертизы: смерть младенца наступила в результате асфиксии (удушение).

"У женщины уже есть четверо детей. 27 января она родила еще одного сына. Мальчик появился на свет живой. Решив, что ребенок ей не нужен, женщина обмотала его шею пуповиной и задушила. Труп младенца обнаружили 3 февраля. Следователи начали работать с женщиной, и она написала явку с повинной", - рассказал "Уралинформбюро" зампрокурора города Дмитрий Виноградов.

Следует отметить, что дети женщины 4, 8 и 14 лет находятся в приюте.

Подозреваемая - под подпиской о невыезде.

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