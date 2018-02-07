По представлению свердловских прокуроров.

Управляющая компания "СибНА", отвечающая за теплоснабжение поселка Мартюш, может стать фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Как пояснили представители надзорного органа, решение о возбуждении уголовного дела приняли следственные органы по представлению прокуратуры. На данный момент оно бесфигурантное, однако исполнителем коммунальных услуг в поселке, согласно квитанциям, является УК "СибНА". Скорее всего, именно это предприятие и станет главным подозреваемым по делу, предположили сотрудники пресс-службы.

Статья, инкриминируемая виновникам "ледникового периода" в Мартюше, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо ограничения (лишения) свободы на срок до двух лет. Стоит напомнить, что ранее в отношении компании "СибНа" было возбуждено административное дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Авария на теплосетях Мартюша, случившаяся 23 января, оставила без тепла практически весь поселок. В ходе ремонтных работ обнаружено не менее десяти порывов на пострадавшей теплотрассе. Полностью восстановить нормальную работу системы отопления удалось лишь в начале февраля.

В конце января прокуратура Каменского района организовала проверку ситуации с теплоснабжением в Мартюше и селе Новоисетском. В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения температурного режима в жилых помещениях, школах, детских садах, которые возникли в результате нарушений требований действующего законодательства со стороны управляющей и теплоснабжающей организацией, а также администрации Каменского городского округа.

"Кроме того, выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, выразившиеся в неравномерном прогреве приборов отопления в жилых помещениях и местах общего пользования, отсутствии системы отопления в местах общего пользования, нарушении остекления в подъездах", — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе облпрокуратуры.

По итогам проверки в отношении УК "Дирекция единого заказчика Каменского городского округа" возбуждено административное дело статье "осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии на ее осуществление, если такая лицензия обязательна", а главе Каменского ГО Сергею Белоусову вынесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений.

При этом прокурор Свердловской области Сергей Охлопков проинформировал губернатора региона Евгения Куйвашева, что администрация МО "Каменский городской округ" не разрабатывает и не принимает комплексные решения по кардинальному изменению ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, следствием чего явились факты массового нарушения жилищных прав граждан.

В связи с этим правительству Свердловской области предложено разработать долгосрочную программу модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса Каменского городского округа с определением источников финансирования.

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