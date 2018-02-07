Его задержали.

В Екатеринбурге по подозрению в серии краж задержан 24-летний местный житель. По версии правоохранителей, он похитил технику, деньги и машину.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, 8 января в отдел полиции поступило сообщение о хищении BMW, припаркованного у дома на Седова. Подозреваемого удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения. Через несколько дней молодого человека задержали - он переходил дорогу перед полицейской машиной.

Вину в хищении иномарки мужчина, который ранее был неоднократно судим, признал. По его словам, заметив в подъезде, что дверь одной из квартир не заперта, он вошел в прихожую и вытащил из кармана куртки ключи от автомобиля, а также 10 000 рублей. Спустившись во двор, злоумышленник сел в машину и уехал.

В ходе расследования дела полицейские выяснили, что молодой человек ранее вынес из съемной квартиры телевизор и монитор от компьютера. Момент хищения попал на камеры, которые хозяйка квартиры установила в прихожей. Технику злоумышленник продал.

Молодой человек арестован. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.