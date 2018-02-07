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Мигрант сел на 9 лет за убийство свердловчанинаСегодня в 13:40

  • Текст

Он сбросил труп в выгребную яму.

Суд вынес приговор 22-летнему мигранту, признав его виновным в убийстве 45-летнего свердловчанина. Молодой человек проведет 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление совершено в ноябре 2016 года на стройке в коттеджном поселке в Белоярском районе. Двое рабочих поругались из-за денег. Мигрант проломил голову оппоненту, а труп сбросил в выгребную яму.

Злоумышленник уехал в Екатеринбург, а оттуда вылетел на родину.

В апреле 2017 года мигрант вновь вернулся в Россию на заработки. К этому времени следователи установили его причастность к преступлению. Молодой человек был задержан.

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