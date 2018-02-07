Расследование заняло 1,5 года.

В суд передано дело о гибели на Сямозере 14 воспитанников одноименного детского лагеря. Обвиняемыми по нему проходят директор детского санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елена Решетова, начальник лагеря Вадим Виноградов, инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, а также руководитель карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и его заместитель Людмила Котович.

В зависимости от роли представители лагеря обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и оставлении в опасности, а сотрудники Роспотребнадзора - в халатности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

По версии следствия, 17-18 июня 2016 года 47 детей с инструкторами отправились в поход по акватории Сямозера на неисправных и перегруженных плавсредствах. Школьники были одеты в спасжилеты не по размеру, а сопровождающие не обладали необходимыми навыками судовождения и действий в экстремальной ситуации. Во время шторма дети оказались в воде и 14 из них утонули.

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора знали, что лагерь работает с нарушениями, но закрывали на это глаза.

В ходе следствия проведено более 90 судебных экспертиз в учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Карелия, множество следственных экспериментов. Проанализировано более 1100 различных документов.

Потерпевшими признаны 57 человек, допрошено более 1500 свидетелей, треть из которых - несовершеннолетние.

Ранее по теме:

Погибших на Сямозере детей не готовили к шторму

Карелия погрузилась в траур по 14 утонувшим в озере детям