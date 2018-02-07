Дело направлено на новое рассмотрение.

7 февраля Пермский краевой суд отменил приговор бывшему министру связи Евгению Балуеву, который был осужден за мошенничество в особо крупном размере.

"Дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский райсуд с иным составом суда. Балуева освободили из СИЗО под подписку о невыезде", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Евгений Балуев был задержан в начале июня 2016 года. Его обвинили в мошенничестве при развитии сети многофункциональных центров. Фигурантами дела также являются экс-директор краевого МФЦ Дмитрий Дымбрылов, работавшая его заместителем Наталья Гладкова и бизнесмен Иван Овчинников. По данным следствия, сообщники похитили 24 миллиона рублей, выделенных на ремонт центров. Еще 2 миллионы были якобы выделены на премии.

Балуев признал вину и заключил досудебное соглашение. Прокуратура просила для него условный срок, однако в декабре 2017 года суд назначил экс-министру 6 лет колонии.

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