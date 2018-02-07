Рассказал Титов.

Свердловский бизнесмен и экс-депутат Сергей Капчук мечтает вернуться в Россию. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, пишут федеральные СМИ. Всего бизнес-омбудсмен назвал имена 16 россиян, скрывающихся от правосудия за границей и желающих приехать на родину.

Сергей Капчук находился в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве и хищении. По версии следствия, в 1997 году Капчук, занимавший пост зампреда губернатора при президенте РФ, продал недвижимость регионального правительства. Деньги от сделки он вместе с братом-близнецом Константином присвоил. Бывший депутат скрылся за рубежом, в 2006 году его объявил в розыск Интерпол. С 2010 года Сергей Капчук проживал в Великобритании. Тем временем, в Екатеринбурге его брат был осужден и отбыл наказание, передает "Уралинформбюро".

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