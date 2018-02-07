×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сергей Капчук рвется на родинуСегодня в 14:35

  • Текст

Рассказал Титов.

Свердловский бизнесмен и экс-депутат Сергей Капчук мечтает вернуться в Россию. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, пишут федеральные СМИ. Всего бизнес-омбудсмен назвал имена 16 россиян, скрывающихся от правосудия за границей и желающих приехать на родину.

Сергей Капчук находился в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве и хищении. По версии следствия, в 1997 году Капчук, занимавший пост зампреда губернатора при президенте РФ, продал недвижимость регионального правительства. Деньги от сделки он вместе с братом-близнецом Константином присвоил. Бывший депутат скрылся за рубежом, в 2006 году его объявил в розыск Интерпол. С 2010 года Сергей Капчук проживал в Великобритании. Тем временем, в Екатеринбурге его брат был осужден и отбыл наказание, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
В Лондоне арестована бывшая любовница свердловского экс-депутата
Свердловский экс-депутат Капчук вырвался из объятий Интерпола

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свидание с Жириновским

Свидание с Жириновским

С историческим уклоном.

Сон о Шарташе в стиле Пикассо

Сон о Шарташе в стиле Пикассо

Как преобразится главный лесопарк Екатеринбурга.

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×