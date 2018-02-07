В колонии Кунгура зэк едва не забил до смерти сокамерникаСегодня в 14:36
- Текст
Металлической трубой.
В кунгурской колонии 43-летний заключенный едва не забил другого зэка. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, инцидент произошел 5 февраля. Двое зэков повздорили, и один из них нанес 33-летнему оппоненту множество ударов металлической трубой по голове. Он прекратил бить мужчину лишь после того, как решил, что потерпевший умер.
В настоящее время избитый находится в больнице в тяжелом состоянии.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:07
Свидание с Жириновским
С историческим уклоном.Сегодня в 20:07
Подследственного экс-депутата пермского Заксобрания отпустили под залог
В 20 миллионов.Сегодня в 19:42
На раненном в Амурской области челябинском срочнике отрабатывали "боевой прием"
Его сослуживец.Сегодня в 19:16
Экс-директора УКВЗ осудили на 8 лет
Его заму дали 5.Сегодня в 18:35
"Урал" сдал в аренду вратаря
На несколько месяцев.Сегодня в 18:33
Уральский татуировщик убил мать двоих детей на первом свидании
И "смылся" в Краснодар.Сегодня в 18:24
В покрасневшей в Тюменской области реке нашли токсичные вещества
И тяжелые металлы.Сегодня в 18:16
"Пельмени" Юля и Андрей раскроют секреты ЭКСПО
В общественном транспорте Екатеринбурга.Сегодня в 18:09
Челябинцев будут судить за избиение наркомана до смерти
Ради наживы.Сегодня в 17:58
Свободный путь свердловским скорым проложат видеорегистраторы
По мнению Дёмина.Сегодня в 17:49
Задержанный в Екатеринбурге серийный грабитель оказался "минером"
Его отправили за решетку на 2 года.Сегодня в 17:46
ЕВРАЗ НТМК приступит к утилизации конвертерного пара
Первым в России.Сегодня в 17:15
В Камышлове сорваны сроки переселения граждан из аварийного жилья
В новые дома.Сегодня в 17:07
На Южном Урале дело куратора "группы смерти" вернули прокурору
Для устранения нарушений.Сегодня в 16:54
Жириновский выступил против области "имени убийцы"
А Уральскую поддержал.
Главные новости
- Сегодня в 20:07Свидание с Жириновским
- Сегодня в 19:42На раненном в Амурской области челябинском срочнике отрабатывали "боевой прием"
- Сегодня в 18:33Уральский татуировщик убил мать двоих детей на первом свидании
- Сегодня в 17:15В Камышлове сорваны сроки переселения граждан из аварийного жилья
- Сегодня в 16:23Мэра Екатеринбурга будут выбирать горожане
Аналитика
Свидание с Жириновским
С историческим уклоном.
Сон о Шарташе в стиле Пикассо
Как преобразится главный лесопарк Екатеринбурга.
Новый эшелон "Уральских авиалиний"
Дальний Восток в приоритете.