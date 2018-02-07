Металлической трубой.

В кунгурской колонии 43-летний заключенный едва не забил другого зэка. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, инцидент произошел 5 февраля. Двое зэков повздорили, и один из них нанес 33-летнему оппоненту множество ударов металлической трубой по голове. Он прекратил бить мужчину лишь после того, как решил, что потерпевший умер.

В настоящее время избитый находится в больнице в тяжелом состоянии.