Екатеринбурженка продавала соседям бесплатные ключиСегодня в 14:51
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Возбуждено дело.
В Екатеринбурге жительница дома №27 на улице Энгельса продавала соседям бесплатные ключи от ворот. Возмущенные жильцы написали заявление в полицию.
В пресс-группе городского УМВД сообщили "Уралинформбюро", что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
По имеющимся данным, забор во дворе установили в августе 2017 года. Подозреваемая взяла у подрядчика ключи от ворот и начала их продавать, утверждая, что цену установили в управляющей компании.
В УК "ЖКХ Октябрьского района" рассказали, что женщина самостоятельно взяла у компании, которая устанавливала ворота, 28 брелков и стала продавать их соседям от лица подрядчика по 1,5 тысячи рублей за штуку.
Между тем, ключи полагались жильцам бесплатно, так как были оплачены управляющей компании со счета дома. "В распоряжении УК есть договор, в котором сказано, что экземпляры ключей и радиобрелоки входят в стоимость установки ограждения и должны вручаться собственникам бесплатно. В данной ситуации мы находимся на стороне обманутых жильцов и готовы поддержать их в дальнейших, я надеюсь, уже судебных спорах, чтобы граждане получили свои деньги", - рассказал руководитель "ЖКХ Октябрьского района" Михаил Плешаков.
Он также отметил, что данная собственница является злостной неплательщицей — на сегодняшний день ее долг за услуги ЖКХ превышает 280 тысяч рублей.
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