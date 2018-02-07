На Южном Урале главврач присвоила деньги детской больницыСегодня в 15:19
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Подозревают следователи.
Главный врач детской поликлиники №8 Магнитогорска подозревается в присвоении денег из фонда медицинского страхования. В отношении медика возбуждено уголовное дело. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В 2016 году медик совмещала работу на ставке главврача и врача ультразвуковой диагностики. Угрожая бухгалтеру увольнением, она потребовала начислить ей компенсацию за расторжение трудового договора по второй должности. Законных оснований для такой выплаты не было. Таким образом, главврач получила 242 тысячи рублей.
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