"Потеряли" полмиллиарда.

В Тюмени по факту хищения крупной суммы денег из Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступления. Сумму ущерба мы пока не называем", - сообщила "Уралинформбюро" начальник отдела информации и общественных связей тюменского УМВД Светлана Новик.

По данным СМИ, речь идет о 500 миллионах рублей.

Следует отметить, что 6 февраля Центробанк России отозвал лицензию СБРР. В сообщении ЦБ РФ говорится, что резкое ухудшение финансового положения организации произошло из-за нарушения законодательства и пропажи значительной суммы из кассы банка.

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