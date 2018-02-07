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На Южном Урале дело куратора "группы смерти" вернули прокуроруСегодня в 17:07

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Для устранения нарушений.

Еткульский райсуд вернул в прокуратуру дело москвича Илья Сидорова, которого обвиняют в доведении до самоубийства через Интернет 13-летней школьницы.

"Суд усмотрел недостатки обвинительного заключения, которые свидетельствуют о нарушении требований УПК РФ при его составлении. Данные нарушения являются препятствием для рассмотрения уголовного дела по существу и исключают возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения. В связи с этим суд по своей инициативе считает необходимым вернуть данное уголовное дело прокурору для устранения имеющихся недостатков", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Сидоров остается под подпиской о невыезде.

По данным следствия, 26-летний молодой человек был куратором группы "Синий кит". В мае 2017 года школьница из Еткуля, состоявшая в этом сообществе, пыталась покончить с собой. Тогда врачи спасли ей жизнь. Вторую попытку девушка предприняла в июле - на этот раз ей не смогли помочь. По данным следствия, свести счеты с жизнью ей приказал Сидоров.

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