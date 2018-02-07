Его отправили за решетку на 2 года.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор жителю Камышловского района, признав его виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте в ТРЦ "Карнавал". Он проведет 2 года в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 14 октября 2017 года. Мужчина позвонил с сотового на номер 112 и сообщил о заложенной в торговом центре бомбе. Силовики оцепили здание, но взрывное устройство не обнаружили.

В скором времени личность звонившего была установлена. Как выяснилось, незадолго до этого мужчину уволили из гипермаркета за мелкие хищения, и он решил отомстить руководству.

Примечательно, что находясь под следствием, злоумышленник продолжал противоправную деятельность. В частности, он вынес телевизор и монитор из съемной квартиры, а в начале января угнал BMW. Есть и другие эпизоды хищений. По ним в настоящее время продолжается следствие, рассказали в пресс-группе городского УМВД.

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