Ради наживы.

В суд передано уголовное дело в отношении двух жителей Челябинска. Их обвиняют в похищении человека, разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в феврале 2017 года подсудимые с двумя приятелями, которые сейчаснаходятся в федеральном розыске, разместили в Интернете информацию о продаже наркотиков. За несуществующее зелье они запросили 400 тысяч рублей.

Вскоре нашелся покупатель. Он отправил посредника на встречу с подсудимыми, после чего намеревался перевести деньги. Обвиняемые же избили курьера. Они рассчитывали с его телефона отправить покупателю СМС-сообщение, однако не смогли взломать пароль на телефоне потерпевшего.

Злоумышленники вывезли посредника в гараж и пытались привести его в сознание электрошокером. Однако от полученных травм потерпевший скончался. Труп подсудимые спрятали в лесу.