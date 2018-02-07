×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинцев будут судить за избиение наркомана до смертиСегодня в 18:09

  • Текст

Ради наживы.

В суд передано уголовное дело в отношении двух жителей Челябинска. Их обвиняют в похищении человека, разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в феврале 2017 года подсудимые с двумя приятелями, которые сейчаснаходятся в федеральном розыске, разместили в Интернете информацию о продаже наркотиков. За несуществующее зелье они запросили 400 тысяч рублей.

Вскоре нашелся покупатель. Он отправил посредника на встречу с подсудимыми, после чего намеревался перевести деньги. Обвиняемые же избили курьера. Они рассчитывали с его телефона отправить покупателю СМС-сообщение, однако не смогли взломать пароль на телефоне потерпевшего.

Злоумышленники вывезли посредника в гараж и пытались привести его в сознание электрошокером. Однако от полученных травм потерпевший скончался. Труп подсудимые спрятали в лесу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свидание с Жириновским

Свидание с Жириновским

С историческим уклоном.

Сон о Шарташе в стиле Пикассо

Сон о Шарташе в стиле Пикассо

Как преобразится главный лесопарк Екатеринбурга.

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×