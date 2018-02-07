Уральский татуировщик убил мать двоих детей на первом свиданииСегодня в 18:33
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И "смылся" в Краснодар.
В Краснодарском крае задержали 36-летнего свердловчанина по обвинению в убийстве женщины-продавца. Он этапирован в Екатеринбург.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено 8 ноября 2017 года. Мужчина познакомился в соцсети с жительницей Белоярского района и в тот же день приехал к ней в гости. Между новыми знакомыми разгорелась ссора, и злоумышленник расправился с женщиной. Прихватив золотые украшения и сотовый телефон, он скрылся. У убитой осталось двое детей.
"Обнаженное тело погибшей было обнаружено 9 ноября 2017 года по месту жительства. Жуткая картина предстала перед глазами ее родных, обнаруживших последствия жестокой расправы. Органы внутренних дел в ходе розыскных мероприятий установили личность душегуба и вышли на его след. Осознав, что натворил, уральский Казанова решил спешно ретироваться в другой регион. Сначала он "залег на дно" в Екатеринбурге, затем – в Перми, потом – в Москве, после чего – в Сочи, и лишь после этого – в частном секторе Краснодара.
Передвигаться скрытно по стране ему помогал сервис попутчиков BlaBlaCar. Чтобы в период "путешествий" прокормиться, в разных городах совершал кражи и мошенничества под предлогом нанесения клиентам тату и производства ремонтных работ в квартирах. Желавших украсить свое тело девушек он отправлял в душ, ссылаясь на то, что кожа должна быть чистой, а пока те мылись, похищал их наиболее ценные личные вещи", - рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Полицейские ловили злоумышленника "на живца". Они подали в Интернете объявление о желании сделать татуировку. В конечном счете местонахождение подозреваемого удалось вычислить. 31 января его задержали.
"Злоумышленник, заподозрив неладное, целую ночь прятался от сыщиков в частном секторе в одних носках и нижнем белье, тщетно надеясь, что у находившихся в засаде силовиков сдадут нервы. В Екатеринбург подозреваемого в убийстве продавца гражданина этапировали самолетом. В настоящее время он "отдыхает" на известном среднеуральском "курорте" под названием СИЗО-1 по улице Репина, дом 4", - добавил полковник Горелых.
Мужчина ранее был четырежды судим за кражи и мошенничества. Он отбывал наказание в колонии строгого режима. В определенных кругах известен по прозвищу Антип.
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