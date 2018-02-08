Во время пьянки.

В Каслях задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в избиении мужчины до смерти.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, подозреваемый жил у 30-летнего знакомого. Вечером 5 февраля мужчины выпивали, и разгорелась ссора. Она переросла в драку, в которой старший собутыльник одержал победу. Затем он лег спать, а наутро решил вызвать скорую помощь.

Медики госпитализировали потерпевшего. Спустя некоторое время он скончался.

Подозреваемого объявили в розыск. 6 февраля его заметили сотрудники Росгвардии на улице Лобашова. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.