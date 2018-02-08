Его задержали.

В Абатском районе задержали 51-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 24-летнего сына.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено 2 февраля в деревне Максимова на улице Береговой. Родственники поругались на бытовой почве. Глава семьи схватил нож и вонзил его сыну в грудь. Через некоторое время молодой человек скончался.