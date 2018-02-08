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Из ямальской тюрьмы отпустили смертникаСегодня в 11:08

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После смягчения статьи.

Впервые в российской истории на свободу вышел заключенный, отбывающий пожизненный срок. 63-летний маньяк-расчленитель Анвар Масалимов освобожден Вологодским областным судом из ямальской колонии особого режима "Полярная сова". Мужчина может находиться в Москве.

По данным "Московского комсомольца", в августе 1991 года Масалимов задушил и расчленил пенсионера в Томской области. Голову мужчины он сжег, а конечности сбросил в выгребную яму. Ранее он отсидел 15 лет за другое убийство.

Рецидивиста приговорили к расстрелу. Однако в 1998 году президент России Борис Ельцин заменил ему наказание на пожизненное заключение.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСИН России, в 2008 году дело маньяка переквалифицировали из убийства при отягчающих обстоятельствах на убийство без отягчающих обстоятельств. В 2012 году его перевели из колонии "Вологодский пятак" в "Полярную сову". В июне 2016 года мужчину выпустили на свободу "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного".

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