Решается вопрос об его аресте.

В Кургане по факту обнаружения трупа мужчины около кафе-бара "Малибу" возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Задержан подозреваемый - это 27-летний местный житель.

Преступление было совершено 6 февраля. Пьяный молодой человек повздорил с 60-летним мужчиной и забил его до смерти.

Злоумышленнику предъявлено обвинение. Решается вопрос об его аресте. Следует отметить, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности.

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