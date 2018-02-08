Его застрелили.

В Советском районе Югры задержали подозреваемого в двойном убийстве. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Преступление было совершено конце ноября 2017 года в охотничьей избушке на территории Леушинского лесничества, в 72 километрах от поселка Мортка. Трое мужчин выпивали. Во время застолья разгорелась ссора, и подозреваемый застрелил собутыльников из ружья. Заметая следы преступления, он поджег избушку и скрылся.

Тела убитых обнаружили 4 декабря. Во время расследования дела сыщики выяснили, что один из мужчин был владельцем избушки. С конца лета 2016 года он разрешил жить в ней знакомому, который находился в розыске за наркоторговлю и причинение тяжкого вреда здоровью. Убитый держал в тайне местонахождение подозреваемого, а в качестве платы получал от беглеца часть улова и добытую на охоте дичь.

В настоящее время подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос о соединении уголовных дел в одно производства. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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