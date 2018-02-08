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Силовики нагрянули с новыми обысками в екатеринбургскую "Золушку"Сегодня в 13:06

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В рамках дела о мошенничестве.

8 февраля следователи вновь нагрянули с обысками в офис "Школьно-базовой столовой "Золушка".

"Следственные действия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье "Мошенничество". Продолжаются обыски и иные мероприятия", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее сообщалось, что подозреваемой по делу проходит 40-летняя бухгалтер предприятия. По данным следствия, в декабре 2017 года она похитила деньги местного предпринимателя, который поставлял в столовую хлебобулочные изделия. Сумма ущерба не уточняется. 6 февраля в ЕМУП прошли обыски.

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