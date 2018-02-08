Повесивший жену курганец сел на 10 летСегодня в 15:00
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В ИК строгого режима.
Суд вынес приговор 32-летнему жителю Кургана, признав его виновным в убийстве супруги. Он проведет 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено 15 октября 2017 года. Пьяный обвиняем поругался с женой на почве ревности. В ярости он начал душить женщину. Когда потерпевшая потеряла сознание, он сделал из шнурков петлю и повесил супругу.
Наутро он попытался сделать женщине искусственное дыхание, но она была мертва.
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