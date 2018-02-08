В ИК строгого режима.

Суд вынес приговор 32-летнему жителю Кургана, признав его виновным в убийстве супруги. Он проведет 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 15 октября 2017 года. Пьяный обвиняем поругался с женой на почве ревности. В ярости он начал душить женщину. Когда потерпевшая потеряла сознание, он сделал из шнурков петлю и повесил супругу.

Наутро он попытался сделать женщине искусственное дыхание, но она была мертва.