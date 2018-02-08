СКР не добился ареста чиновника МУГИСОСегодня в 16:09
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Он остался дома.
Свердловский облсуд не стал арестовывать директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина, отклонив ходатайство следствия. Чиновник остался под домашним арестом.
"В ходе судебного заседания следователь не привел достаточных доказательств, дающих основание для изменения меры пресечения. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение трех суток", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского облсуда.
Разунин был арестован в конце декабря 2016 года. Он обвиняется в покушении на получение взятки. Основанием для возбуждения уголовного дела стали жалобы предпринимателей на поборы. С января 2015 года мингосимущества получило полномочия по согласованию рекламы на территории Екатеринбурга, при этом, по словам заявителей, для получения разрешений необходимо было заручиться благосклонностью руководителя департамента.
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