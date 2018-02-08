Каждое десятое стало поводом для уголовного дела.

За 2016-2017 годы Управление экономической безопасности АО "АльфаСтрахование" направило правоохранителям 1 627 заявлений о возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества или попыток незаконного обогащения за счет компании. В итоге было начато 146 производств, 104 из них - в прошлом году.

По данным ВСС, страховое мошенничество сильнее всего развито в моторных видах страхования - на ОСАГО приходится 68% случаев, на каско - 22%, тогда как на защиту имущества только 6%.

Чаще всего фиксируются мошенничество со стороны страхователей и криминальных автоюристов, инсценировка ДТП или угона автомобиля, а также распространение поддельных полисов ОСАГО. В числе "трендов" рынка страхового мошенничества рост числа незастрахованных машин в целом, поддельных бланков и сфальсифицированных ДТП. Возросло число угонов "на запчасти" или просто разобранных автомобилей для дальнейшей перепродажи. Параллельно увеличивается число фишинговых сайтов, которые подделывают и продают еОСАГО, похищая при этом данные клиентов.

Однако есть и положительные моменты. Ежегодно при содействии "АльфаСтрахования" до 100 угнанных автомобилей клиентов возвращают владельцам. Половину из них находят еще до выплаты страхового возмещения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, за два последних года у клиентов "АльфаСтрахования" увели 336 автомобилей, из которых 179 были найдены с помощью специалистов страховой. На данный момент ведутся расследования по шести организованным преступным группировкам с оборотом свыше 100 миллионов руб. Две ОПГ вели преступную деятельность в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по одной в Воронеже и Саратове, еще две - в Сибири.

"Для активной борьбы с преступными схемами "АльфаСтрахование" инвестирует в IT-инструменты, а также в модернизацию и автоматизацию процессов выявления и борьбы с мошенничеством. Компания изучает обстоятельства страхового случая и выявляет инсценировки ДТП или попытки искусственно завысить страховые выплаты, - рассказывает директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахование" Александр Харагезов. – Инструменты BigDATA позволяют анализировать уже урегулированные убытки, создавая аналитические модели, прогнозирующие потенциальные признаки будущего мошенничества. С их помощью можно определить вероятность мошенничества в каждом конкретном случае".