Подозреваемый задержан.

Днем 8 февраля в Сургуте в фойе cпорткомплекса "Локомотив" обнаружили труп 39-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Преступник с места происшествия скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, спустя некоторое время подозреваемый сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Он рассказал, что занимался с убитым в одном спортзале. Между мужчинами разгорелась ссора, которая переросла в поножовщину. По данным СТВ, ссора возникла на почве ревности.

Подозреваемый задержан.