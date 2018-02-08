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В сургутском спорткомплексе зарезали посетителяСегодня в 17:47

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Подозреваемый задержан.

Днем 8 февраля в Сургуте в фойе cпорткомплекса "Локомотив" обнаружили труп 39-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Преступник с места происшествия скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, спустя некоторое время подозреваемый сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Он рассказал, что занимался с убитым в одном спортзале. Между мужчинами разгорелась ссора, которая переросла в поножовщину. По данным СТВ, ссора возникла на почве ревности.

Подозреваемый задержан.

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