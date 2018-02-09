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Экс-тренера подозревают в изнасилованиях пловчих из сборной СШАСегодня в 09:54

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Происходящее он снимал на видео.

Бывшему тренеру олимпийской женской сборной США по плаванию Шону Хатчинсону предъявлено обвинение в изнасиловании спортсменки. В квартире мужчины в Сиэтле проведен обыск - сотрудники Министерства внутренней безопасности США изъяли несколько электронных носителей, на которых могут находиться улики, сообщает телеканал Fox News.

Поводом для расследования стало заявление бывшей пловчихи Арианы Кукорс. 28-летняя женщина рассказала, что когда ей было 16 лет, тренер Хатчинсон не один раз насиловал ее и снимал все на камеру, передает "Уралинформбюро".

"Я никогда не предполагала, что осмелюсь поделиться своей историей, потому что считала достаточным хотя бы пережить все и спастись", - написала Кукорс. "Со временем я осознала, что подобные случаи слишком важны и не должны оставаться незамеченными. Не ради того, чтобы все узнали о произошедшем со мной, но ради девочек и мальчиков, чьи жизни и судьбы зависят подчас от влиятельных лиц, любящих манипулировать людьми", - рассказала она.

Стоит отметить, что Хатчинсон в 2010 году оставил должность наставника пловчих из-за обвинений в сексуальных связях с подопечными.

Недавно 175 лет тюрьмы за насилие над юными спортсменками получил бывший врач женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар.

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