Экс-тренера подозревают в изнасилованиях пловчих из сборной СШАСегодня в 09:54
- Текст
Происходящее он снимал на видео.
Бывшему тренеру олимпийской женской сборной США по плаванию Шону Хатчинсону предъявлено обвинение в изнасиловании спортсменки. В квартире мужчины в Сиэтле проведен обыск - сотрудники Министерства внутренней безопасности США изъяли несколько электронных носителей, на которых могут находиться улики, сообщает телеканал Fox News.
Поводом для расследования стало заявление бывшей пловчихи Арианы Кукорс. 28-летняя женщина рассказала, что когда ей было 16 лет, тренер Хатчинсон не один раз насиловал ее и снимал все на камеру, передает "Уралинформбюро".
"Я никогда не предполагала, что осмелюсь поделиться своей историей, потому что считала достаточным хотя бы пережить все и спастись", - написала Кукорс. "Со временем я осознала, что подобные случаи слишком важны и не должны оставаться незамеченными. Не ради того, чтобы все узнали о произошедшем со мной, но ради девочек и мальчиков, чьи жизни и судьбы зависят подчас от влиятельных лиц, любящих манипулировать людьми", - рассказала она.
Стоит отметить, что Хатчинсон в 2010 году оставил должность наставника пловчих из-за обвинений в сексуальных связях с подопечными.
Недавно 175 лет тюрьмы за насилие над юными спортсменками получил бывший врач женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар.
Ранее по теме:
Экс-медика сборной США по гимнастике отправили в тюрьму на 175 лет
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:20
В Екатеринбурге на "зебре" сбили пешехода
Скорая - на месте.Сегодня в 19:05
На Среднем Урале растет количество заболевших ОКИ и ОРВИ
Эпидемия пока не началась.Сегодня в 18:43
Екатеринбург не прельстил команды-участницы ЧМ-2018
Базироваться на Урале никто не захотел.Сегодня в 18:05
Официально подтверждено: "ФОРЭС" загрязнял воздух в Асбесте
Горожане и активисты пришли с жалобами на предприятие.Сегодня в 17:56
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Пострадали люди.Сегодня в 17:44
Рыбака с самой маленькой рыбой наградят на свердловском турнире
По зимней ловле.Сегодня в 17:33
Российские олимпийцы отказались нести нейтральный флаг
На церемонии открытия Игр-2018.Сегодня в 17:11
920 российских атлетов поучаствуют в альтернативных играх
Вместо Пхенчхана – Сыктывкар.Сегодня в 17:06
"Аэрофлот" проверит ручную кладь пассажиров дважды
На соответствие нормам.Сегодня в 17:02
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:50
ЦБ снизил ключевую ставку
До 7,5%.Сегодня в 16:47
Силовики оцепили здание института МЧС в Екатеринбурге
Из-за бесхозного предмета.Сегодня в 16:39
Куйвашев откроет в Академическом почтовое отделение нового формата
Первое на Урале.Сегодня в 16:31
В Екатеринбурге с отравлением слегли ученики школы №140
После обеда от "Золушки".Сегодня в 16:29
В Челябинске бомж ограбил египтянина
Его задержали.
Главные новости
- Сегодня в 18:43Екатеринбург не прельстил команды-участницы ЧМ-2018
- Сегодня в 18:05Официально подтверждено: "ФОРЭС" загрязнял воздух в Асбесте
- Сегодня в 16:47Силовики оцепили здание института МЧС в Екатеринбурге
- Сегодня в 16:31В Екатеринбурге с отравлением слегли ученики школы №140
- Сегодня в 16:01Свердловский Фонд ублажил 147 тысяч человек
Аналитика
Поколение "пенсион" считает баллы
А эксперты пророчат системе скорый крах.
Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину
Для здоровой жизни на селе.
Свидание с Жириновским
С историческим уклоном.