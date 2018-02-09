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Свердловчанина отправили за решетку за гибель двух человек в ДТПСегодня в 10:10

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На 2,5 года.

Нижнесергинский райсуд вынес приговор Дмитрию Бердникову, признав его виновным в гибели двух человек в ДТП. Он проведет 2,5 года в колонии-поселении. Кроме того, он должен заплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Страшная авария произошла 19 марта 2016 года на 273-м километре Пермского тракта. Подсудимый за рулем Ssang Yong не учел дорожные условия и допустил занос. Его авто вынесло на встречную полосу, где ехал грузовик Scania. От удара большегруз отлетел на другую фуру.

Водители грузовиков погибли на месте.

Подсудимый вину не признал.

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