На 2,5 года.

Нижнесергинский райсуд вынес приговор Дмитрию Бердникову, признав его виновным в гибели двух человек в ДТП. Он проведет 2,5 года в колонии-поселении. Кроме того, он должен заплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Страшная авария произошла 19 марта 2016 года на 273-м километре Пермского тракта. Подсудимый за рулем Ssang Yong не учел дорожные условия и допустил занос. Его авто вынесло на встречную полосу, где ехал грузовик Scania. От удара большегруз отлетел на другую фуру.

Водители грузовиков погибли на месте.

Подсудимый вину не признал.