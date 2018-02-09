На два года.

8 февраля 2018 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 43-летнему мужчине, похитившему более 2 тысяч кубометров природного газа.

Установлено, что хозяин частного жилого дома по улице Полюсная, 59 самовольно осуществил врезку в газопровод и пользовался голубым топливом бесплатно. При этом владелец дома даже не пытался скрыть место подключения - врезку можно было легко заметить с улицы. АО "Екатеринбурггаз" был причинен материальный ущерб в размере 99 372 рублей. В отношении хозяина дома было возбуждено уголовное дело по п.б ч.3 ст.158 УК РФ, сообщили "Уралинформбюро".

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет исправительных работ, исковые требования АО "Екатеринбурггаз" о возмещении материального ущерба удовлетворены в полном объеме. В случае уклонения гражданина от исправительных работ ему может быть назначено реальное лишение свободы: за 3 дня исправительных работ – 1 день за решеткой.

Следует отметить, что в 2017 году по фактам хищения газа в Екатеринбурге было возбуждено семь уголовных дел. По шести из них уже вынесены обвинительные приговоры, в том числе вчерашний приговор расхитителю с улицы Полюсная. Четыре других расхитителя газа получили условные сроки, а жительнице дома №109 по улице Орловской был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

В "Екатеринбурггазе" напоминают, что незаконные врезки практически всегда производятся с технологическими нарушениями. Это значит, высок риск утечки газа, что может стать угрозой здоровью и жизни как самих нарушителей, так и их соседей.