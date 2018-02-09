Который сорвался с 8 этажа.

В Ленинский райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 31-летнего начальника строительного участка ООО СК "Интер Строй". Он обвиняется в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в начале декабря 2017 года. 28-летний омич из субподрядной организации выполнял монтаж вертикальной опалубки на 8 этаже строившегося дома. Он сорвался и упал на землю. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали, в тот же день он скончался в больнице.

В ходе расследования выяснилось, что подсудимый не провел необходимый инструктаж по технике безопасности и не проконтролировал соблюдение норм. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

У погибшего осталась жена и двое детей 2 и 4 лет.