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Курганец зарубил топором приятеля в "плохом" домеСегодня в 12:54

И едва не убил второго.

В Катайске задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в убийстве и покушении на двойное убийство.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено 8 февраля. Пьяный обвиняемый выпивал с двумя знакомыми. Из личной неприязни он зарубил топором 39-летнего собутыльника, который ушел спать. Затем он нанес несколько ударов топором второму потерпевшему. Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Злоумышленнику предъявили обвинение. Решается вопрос об его аресте.

Следует отметить, что в доме, где было совершено преступление, часто собирают неблагополучные жители Катайска и близлежащих населенных пунктов. В 2014 году здесь уже было совершено двойное убийство. Преступники находятся в колонии.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
...... Сегодня в 12:57

Во как. Дом виноват. А может надо просто меньше пить?

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