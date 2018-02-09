И едва не убил второго.

В Катайске задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в убийстве и покушении на двойное убийство.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено 8 февраля. Пьяный обвиняемый выпивал с двумя знакомыми. Из личной неприязни он зарубил топором 39-летнего собутыльника, который ушел спать. Затем он нанес несколько ударов топором второму потерпевшему. Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Злоумышленнику предъявили обвинение. Решается вопрос об его аресте.

Следует отметить, что в доме, где было совершено преступление, часто собирают неблагополучные жители Катайска и близлежащих населенных пунктов. В 2014 году здесь уже было совершено двойное убийство. Преступники находятся в колонии.