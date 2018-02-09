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Челябинец совершил вооруженное ограбление ради едыСегодня в 13:56

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И алкоголя.

Полиция Челябинска задержала мужчину без определенного места жительства, совершившего вооруженное ограбление. 6 февраля бомж зашел в офис микрозаймов и, угрожая ножом, похитил 8 тысяч рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Украденные деньги мужчина потратил на продукты и алкоголь.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой". Злоумышленник оказался 43-летним выходцем из Миасса, ранее неоднократно судимым за грабеж и убийство. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Полицейские проверяют его причастность к совершению иных противоправных деяний. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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