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Укусивший полицейского магнитогорец сел на четыре годаСегодня в 15:08

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В ИК строгого режима.

Суд вынес приговор 41-летнему жителю Магнитогорска, признав его виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья полицейского. Он проведет четыре года в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел в мае 2017 года у дома на проспекте Карла Маркса. Пьяный обвиняемый громко ругался матом и нарушал общественный порядок. За этого его задержали полицейские. Мужчины начал сопротивляться и укусил за плечо одного из стражей порядка. Медики пришли к выводу, что здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

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