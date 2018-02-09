Он умер.

57-летний житель Чайковского погиб, упав в шахту лифта с седьмого этажа. Проводится проверка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, трагедия произошла днем 8 февраля в одном из строящихся домов на улице Декабристов. Рабочий сорвался с высоты во время проведения работ.

Следователи провели осмотр места происшествия. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.