Его задержали.

В ночь на 8 февраля в Челябинске задержали подозреваемого в краже у египтянина. Злоумышленником оказался ранее судимый 37-летний бомж, уроженец Ростова-на-Дону.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе челябинского УМВД, около первого часа ночи на улице Братьев Кашириных сотрудники полка ППСП заметили, как мужчина славянской внешности убегает от группы арабов. Полицейские остановили странную компанию. Как выяснилось, беглец обчистил карманы одного из египтян.

Злоумышленник подошел к иностранцу на улице и дружески обнял его. После этого мужчина заметил, что из кармана его куртки пропали деньги и банковские карты. Тогда потерпевший кинулся догонять незнакомца.

На бегу похититель выбросил похищенное на землю. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для злоумышленника. Полицейские проверяют его на причастность к совершению иных преступлений.