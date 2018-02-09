В Челябинске бомж ограбил египтянинаСегодня в 16:29
- Текст
Его задержали.
В ночь на 8 февраля в Челябинске задержали подозреваемого в краже у египтянина. Злоумышленником оказался ранее судимый 37-летний бомж, уроженец Ростова-на-Дону.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе челябинского УМВД, около первого часа ночи на улице Братьев Кашириных сотрудники полка ППСП заметили, как мужчина славянской внешности убегает от группы арабов. Полицейские остановили странную компанию. Как выяснилось, беглец обчистил карманы одного из египтян.
Злоумышленник подошел к иностранцу на улице и дружески обнял его. После этого мужчина заметил, что из кармана его куртки пропали деньги и банковские карты. Тогда потерпевший кинулся догонять незнакомца.
На бегу похититель выбросил похищенное на землю. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для злоумышленника. Полицейские проверяют его на причастность к совершению иных преступлений.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:20
В Екатеринбурге на "зебре" сбили пешехода
Скорая - на месте.Сегодня в 19:05
На Среднем Урале растет количество заболевших ОКИ и ОРВИ
Эпидемия пока не началась.Сегодня в 18:43
Екатеринбург не прельстил команды-участницы ЧМ-2018
Базироваться на Урале никто не захотел.Сегодня в 18:05
Официально подтверждено: "ФОРЭС" загрязнял воздух в Асбесте
Горожане и активисты пришли с жалобами на предприятие.Сегодня в 17:56
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Пострадали люди.Сегодня в 17:44
Рыбака с самой маленькой рыбой наградят на свердловском турнире
По зимней ловле.Сегодня в 17:33
Российские олимпийцы отказались нести нейтральный флаг
На церемонии открытия Игр-2018.Сегодня в 17:11
920 российских атлетов поучаствуют в альтернативных играх
Вместо Пхенчхана – Сыктывкар.Сегодня в 17:06
"Аэрофлот" проверит ручную кладь пассажиров дважды
На соответствие нормам.Сегодня в 17:02
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:50
ЦБ снизил ключевую ставку
До 7,5%.Сегодня в 16:47
Силовики оцепили здание института МЧС в Екатеринбурге
Из-за бесхозного предмета.Сегодня в 16:39
Куйвашев откроет в Академическом почтовое отделение нового формата
Первое на Урале.Сегодня в 16:31
В Екатеринбурге с отравлением слегли ученики школы №140
После обеда от "Золушки".Сегодня в 16:29
В Челябинске бомж ограбил египтянина
Его задержали.
Главные новости
- Сегодня в 18:43Екатеринбург не прельстил команды-участницы ЧМ-2018
- Сегодня в 18:05Официально подтверждено: "ФОРЭС" загрязнял воздух в Асбесте
- Сегодня в 16:47Силовики оцепили здание института МЧС в Екатеринбурге
- Сегодня в 16:31В Екатеринбурге с отравлением слегли ученики школы №140
- Сегодня в 16:01Свердловский Фонд ублажил 147 тысяч человек
Аналитика
Поколение "пенсион" считает баллы
А эксперты пророчат системе скорый крах.
Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину
Для здоровой жизни на селе.
Свидание с Жириновским
С историческим уклоном.