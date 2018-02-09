×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Челябинске бомж ограбил египтянинаСегодня в 16:29

  • Текст

Его задержали.

В ночь на 8 февраля в Челябинске задержали подозреваемого в краже у египтянина. Злоумышленником оказался ранее судимый 37-летний бомж, уроженец Ростова-на-Дону.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе челябинского УМВД, около первого часа ночи на улице Братьев Кашириных сотрудники полка ППСП заметили, как мужчина славянской внешности убегает от группы арабов. Полицейские остановили странную компанию. Как выяснилось, беглец обчистил карманы одного из египтян.

Злоумышленник подошел к иностранцу на улице и дружески обнял его. После этого мужчина заметил, что из кармана его куртки пропали деньги и банковские карты. Тогда потерпевший кинулся догонять незнакомца.

На бегу похититель выбросил похищенное на землю. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для злоумышленника. Полицейские проверяют его на причастность к совершению иных преступлений.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Поколение "пенсион" считает баллы

Поколение "пенсион" считает баллы

А эксперты пророчат системе скорый крах.

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Для здоровой жизни на селе.

Свидание с Жириновским

Свидание с Жириновским

С историческим уклоном.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×