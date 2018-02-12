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Между путями курганской железнодорожной станции нашли труп младенцаСегодня в 08:38

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Возбуждено уголовное дело.

Труп новорожденного ребенка был обнаружен 9 февраля 2018 года между железнодорожными путями на станции Лебяжье-Сибирская в Курганской области. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется розыск матери погибшего младенца.

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