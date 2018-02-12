Его задержали.

В Карталинском районе 10 февраля нашли тело специалиста государственного охотничьего надзора с огнестрельным ранением. Подозреваемый в убийстве задержан.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, злоумышленник промышлял незаконной охотой. Он выстрелил в сотрудника госохотнадзора, который пытался его задержать, и скрылся.

Решается вопрос об аресте злоумышленника и предъявлении ему обвинения.