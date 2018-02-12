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Неизвестный изнасиловал 12-летнюю школьницу в вагоне метро Санкт-ПетербургаСегодня в 09:35

Он издевался над ней 10 минут.

В Санкт-Петербурге неизвестный изнасиловал 12-летнюю девочку в вагоне метро. О случившемся полиции рассказал отчим школьницы.

Как сообщает "Пятый канал", педофил около 10 минут издевался над ребенком - на перегонах между станциями "Площадь Александра Невского" - "Елизаровская" - "Ломоносовская" - "Пролетарская".

Пока нет информации о том, задержан ли злоумышленник. Обстоятельства случившегося выясняют следователи, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
странно всё это Сегодня в 11:33

А что, в том вагоне не было пассажиров? Обычно метро в Питере всегда заполнено. Или другие пассажиры делали вид, что они ничего не видят и их это не касается? Ну не странно ли? Прямо под носом в метре от пассажира происходит преступление и все делают вид, что ничего не видят, типа, все уставились в свои гаджеты и ах, ничего не заметили, так?


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