Он издевался над ней 10 минут.

В Санкт-Петербурге неизвестный изнасиловал 12-летнюю девочку в вагоне метро. О случившемся полиции рассказал отчим школьницы.

Как сообщает "Пятый канал", педофил около 10 минут издевался над ребенком - на перегонах между станциями "Площадь Александра Невского" - "Елизаровская" - "Ломоносовская" - "Пролетарская".

Пока нет информации о том, задержан ли злоумышленник. Обстоятельства случившегося выясняют следователи, передает "Уралинформбюро".