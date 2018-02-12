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Итальянец хранил 40 миллионов поддельных евроСегодня в 10:12

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Купюрами по 50 и 100.

Итальянские военные конфисковали у местного жителя более 40 миллионов фальшивых евро. Мужчина жил в местечке Торре-дель-Греко под Неаполем, передает "Уралинформбюро".

В сарае фальшивомонетчика карабинеры нашли несколько пластиковых бочек, закрытых водонепроницаемыми крышками. В емкостях хранилось 90 пакетов с поддельными купюрами номиналом в 50 и 100 евро, сообщает "Лайф". По некоторым данным, банкноты были изготовлены довольно искусно.

Кроме того, в доме фальшивомонетчика стражи порядка обнаружили три клише для печати 50-евровых купюр и несколько десятков "пробных" листов.

Только на пересчет найденного "богатства" правоохранители потратили пять часов.

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