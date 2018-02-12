×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Карпинске совершено тройное убийствоСегодня в 10:13

  • Текст

Преступник не пойман.

10 февраля в Карпинске на улице Осипенко сгорел двухквартирный частный дом. На пепелище нашли тела трех человек.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 03.01. Пламя охватило 30 "квадратов". На место выезжали шесть человек на двух спецмашинах. Пожар был потушен спустя полчаса.

По данным газеты "Вечерний Краснотурьинск", на телах погибших были ножевые ранения. Преступник пока не задержан, однако примерный круг подозреваемых установлен.

В следственном комитете и полиции от комментариев воздерживаются.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

О, спорт, ты – в кадр!

О, спорт, ты – в кадр!

Чувству патриотизма требуется подпитка.

Поколение "пенсион" считает баллы

Поколение "пенсион" считает баллы

А эксперты пророчат системе скорый крах.

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Для здоровой жизни на селе.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×