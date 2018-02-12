В Карпинске совершено тройное убийствоСегодня в 10:13
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Преступник не пойман.
10 февраля в Карпинске на улице Осипенко сгорел двухквартирный частный дом. На пепелище нашли тела трех человек.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 03.01. Пламя охватило 30 "квадратов". На место выезжали шесть человек на двух спецмашинах. Пожар был потушен спустя полчаса.
По данным газеты "Вечерний Краснотурьинск", на телах погибших были ножевые ранения. Преступник пока не задержан, однако примерный круг подозреваемых установлен.
В следственном комитете и полиции от комментариев воздерживаются.
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