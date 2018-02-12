В Нижнем Тагиле.

Свердловский облсуд вынес приговор 52-летнему рецидивисту из Артемовского района, признав его виновным в убийстве трех человек. Его отправили в колонию особого режима до конца жизни, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в ночь на 4 декабря 2016 года в квартире дома на улице Чаплыгина в Нижнем Тагиле. 36-летний мужчина пригласил на день рождения 30-летнего брата, 36-летнего друга и 52-летнего сожителя матери. В ходе застолья последний зарезал именинника, а после избавился от свидетелей - его младшего брата и друга, который уснул в соседней комнате. Затем злоумышленник попытался замести следы - он умылся, вложил нож в руку третьей жертвы и лег спать.

Мужчина проснулся, когда в квартиру постучали полицейские. Сначала задержанный отрицал свою вину, но впоследствии признался в совершении преступления.

Ранее по теме:

Тагильчанина будут судить за тройное убийство