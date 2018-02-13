Из "Жилища".

В Югре в суд направлено дело в отношении бывшего директора муниципального фонда развития жилищного строительства "Жилище". Чиновник из Советского района обвиняется в растрате, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Югры.

По версии следствия, обвиняемый решил похитить бюджетные средства, выделенные на строительство жилья. В январе 2014 года он оформил фиктивные документы и перечислил в качестве аванса деньги подрядчику ООО "Отделстрой" 22,5 миллиона рублей. После этого деньги также по фиктивным документам перечислили на счет юридического лица, оформленного на подставных лиц.

Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.