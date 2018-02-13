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В Оше умер избитый матерью 3-летний мальчик12 февраля в 12:36

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Медики спасали его 6 дней.

В больнице Оша (Кыргызстан) после серьезного избиения матерью умер 3-летний мальчик. Следователи переквалифицировали его дело: из хулиганства в убийство, передает "Уралинформбюро".

3-летнего мальчика госпитализировали в ночь на 4 февраля. Медики диагностировали у малыша тяжелый ушиб головного мозга и кровоизлияния в него, множественные ссадины, перелом ключицы и пиелоэктазия обеих почек.

Ребенок скончался в 18.35 11 февраля, сообщает местное издание Turmush.kg.

По подозрению в убийстве сына арестована 24-летняя местная жительница. С супругом – отцом мальчика – она разведена. Женщина сама привезла истерзанного ребенка в больницу, заявив, что он упал с лестницы.

Позднее горе-мать призналась, что била малыша железной шумовкой по голове.

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