Суд рассматривает вопрос об аресте.

47-летнему жителю Карталов Михаилу Поддубному предъявили обвинение в убийстве, связанном с осуществлением лицом служебной деятельности. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Тело специалиста государственного охотничьего надзора с огнестрельным ранением обнаружили вечером 10 февраля в лесном массиве около станции Тумак (Карталинский район). Вскоре правоохранители вышли на след подозреваемого. Как оказалось, он выстрелил в сотрудника государственного охотничьего надзора во время задержания после незаконной охоты.

В суд направлено ходатайство об аресте обвиняемого.

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