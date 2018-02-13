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ЧП с ребенком в бассейне Сухого Лога вылилось в "уголовку"12 февраля в 15:11

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Состояние школьника было опасным для жизни.

По факту инцидента в бассейне Сухого Лога, где едва не утонул 9-летний ребенок, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

ЧП произошло 9 декабря 2017 года в бассейне спорткомплекса "Здоровье". По предварительным данным, один из двух инструкторов-спасателей отошел из плавательной зоны, а другой уткнулся в мобильный телефон. В это время мальчик начал тонуть. Лишь после того, как посетители бассейна начали кричать, инструктор вытащил ребенка.

Мальчик находился в больнице 12 дней. Экспертиза установила, что состояние мальчика после утопления было опасным для жизни, в связи с чем расценено как повлекшее тяжкий вред здоровью.

По результатам проверки прокуратура внесла представление руководству спорткомплекса. Инструкторов привлекли к дисциплинарной ответственности.

Изначально следователи решили отказать в возбуждении уголовного дела, однако прокуратура не согласилась из-за неполноты проверки. После этого в городском ОМВД возбудили дело.

Ранее по теме:
В бассейне Сухого Лога едва не утонул ребенок

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