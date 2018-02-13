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Курганца арестовали за избиение приятеля до смерти12 февраля в 15:41

  • Текст

Ему предъявили обвинение.

В Курганской области арестовали 33-летнего жителя села Аромашево. Он обвиняется в избиении человека до смерти и причинении среднего вреда здоровью другому.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено днем 6 февраля в селе Аромашево. В одном из домов на улице Заречной выпивали трое мужчин. Во время застолья 57-летний хозяин дома поругался с обвиняемым. Последний избил до смерти собутыльника, а затем ударил второго потерпевшего ножкой табурета по голове.

Злоумышленнику предъявлено обвинение. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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