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Екатеринбуржец сел на 2,5 года за гибель двух человек в массовом ДТП12 февраля в 16:44

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Он заплатит родственникам погибших миллион.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 24-летнему Владимиру Федюшину, признав его виновным в гибели двух человек в ДТП. Его отправили в колонию-поселение на 2,5 года. Кроме того, молодой человек должен заплатить родственникам погибших по 500 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Авария произошла 9 августа 2017 года на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги. Федюшкин находился за рулем Chevrolet Cruze. Он уснул за рулем и выехал на встречку. Там иномарка врезалась в цементовоз. От удара последний отбросило на Lada X-Ray и Renault Duster и вынесло в кювет. Renault вспыхнул.

На месте скончалась 79-летняя пассажирка Renault. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Он умер спустя две недели.

Также пострадали трое несовершеннолетних пассажиров Lada - у них диагностировали черепно-мозговые травмы.

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